В бригаде рассказали детали о военном, которого оккупанты расстреляли за лозунг "Слава Украине!"

Собратья погибшего отметили, что окончательное подтверждение личности будет установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз.

По предварительным данным, погибшим, которого российские солдаты расстреляли за лозунг "Слава Украине!", является военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура.

Представители 30-й ОМБр в комментарии "Украинской правде" рассказали детали о погибшем воине Украины.

Тимофей Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе Бахмута. В бригаде подчеркивают, что окончательное подтверждение личности будет установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз.

По данным 30-й ОМБр, Тимофей Шадура, 1982 года рождения, был мобилизован в декабре 2022 года.

Согласно информации, предоставленной военнослужащим бригаде, – он имел боевой опыт и раньше проходил срочную службу в 92-й бригаде.

Погибший военный проживал в с. Мала Деревичка Любарского района Житомирской области. Там до сих пор живут его мать и двое его братьев. В предоставленных данных для 30-й ОМБр Тимофей Шадура указал, что он не женат.

Убийство украинского военного за лозунг "Слава Украине!"

В понедельник, 6 марта, появилось видео расстрела украинского военнопленного оккупантами из-за слов: "Слава Украине!".

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что по факту расстрела пленного возбуждено уголовное производство.

Утром 7 марта СМИ сообщили, что расстрелянного мужчину опознала сестра.

В этот же день в 30-й ОМБр сообщили, что погибшего военного звали Тимофей Шадура.

Все, что известно о расстреле пленного бойца ВСУ, читайте в материалы ТСН.ua.

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