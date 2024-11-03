В Британии назвали ключевые проблемы, с которыми столкнутся войска КНДР в войне против Украины

В Британии уверены, что силы России и КНДР испытывают трудности, поскольку ранее не проводили совместных военных учений

Северная Корея отправила в Россию около 10 000 военнослужащих, которые могут быть вовлечены в боевые действия против Украины. Ожидается, что эти подразделения могут столкнуться с трудностями в управлении российской военной техникой и преодолении языкового барьера с русскими солдатами.

Об этом Министерство обороны Великобритании сообщило в социальной сети Х.

В Британии уверены, что силы России и КНДР испытывают трудности, поскольку ранее не проводили совместных военных учений.

"Россияне и войска КНДР вероятно будут испытывать трудности с оперативной совместимостью, поскольку раньше не проводили совместных военных учений. Войска КНДР, которых привлекут к боевым операциям, почти наверняка будут иметь проблемы с управлением российским оборудованием, интеграцией в российскую структуру командования, управления и преодолением языкового барьера с российскими войсками", – объяснили в разведке.

Как отмечают в Минобороны Британии, часть северокорейских войск в России уже была переброшена в Курскую область.

"Для России военная поддержка КНДР в ее войне против Украины, по всей вероятности, была основной движущей силой партнерства и до сих пор была сосредоточена вокруг поставок оружия Северной Корее. В то же время КНДР получила международную поддержку высокого уровня от России и нашла торгового партнера, готового нарушить санкции", – говорится в заявлении.

Напомним, Южная Корея уже разрабатывает стратегии помощи Украине из-за военной угрозы КНДР. Сеул может рассмотреть отправку оружия Украине.