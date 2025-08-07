В Британии называют два варианта завершения войны: подробности

ВСУ.

В настоящее время при посредничестве президента США Дональда Трампа существует всего два варианта завершить войну в Украине. Что важно – американский лидер имеет способы для этого.

Об этом заявил вицемаршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в интервью " 24 Каналу ".

Он отмечает, что за более трех лет войны страны Запада дали Украине достаточно вооружения, "чтобы она не потерпела поражения, но недостаточно, чтобы победить".

"Опасность заключается в том, что сейчас мы продолжаем говорить о том, как остановить Россию. Нет сомнений, что оружие большей дальности, такое как Tomahawk или JASSM, нанесет РФ более серьезное давление. Но поможет ли это Украине победить в войне? Вероятно, нет. Большинство ударов по территории России, наносят ей". отмечает Шон Белл.

По словам Белла, до сих пор остается неизвестным, чего хочет достичь Трамп. Впрочем, если президент США хочет прекратить войну, то с военной точки зрения есть всего два варианта.

"Первый - Путин достигает своих целей. Второй - заставить его прекратить боевые действия. А сделать это можно либо военным путем, либо экономическим. Маловероятно, что Запад готов вмешаться в конфликт военным путем и вместе с Украиной вытеснить Россию. Я предполагаю, что Трамп сосредоточен на этом или он уже готов. вопрос”, - высказался Белл.

Напомним, политический обозреватель Виталий Портников считает, что план Дональда Трампа не изменит ситуацию, ведь диктатор готов заплатить любой ценой за свою «политическую мечту». Владимир Путин будет продолжать войну с Украиной при любом развитии обстоятельств даже если российской армии не удастся полностью захватить территорию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Между тем аналитики ISW отмечают, что Кремль использует спецпосланника Стива Виткоффа против самого Трампа. Так российские депутаты пытаются разжечь раздор внутри Белого дома. В целом, добавляют американские специалисты, Москва часто пытается посеять раздор между Украиной и ее союзниками, а также между США и Европой.