В Британии оценили последствия российских атак по портам и элеваторам Украины

Удары РФ от июля 2023 по портам и элеваторам Украины повредили или полностью разрушили по меньшей мере 26 объектов гражданской портовой инфраструктуры, складов, силосов и элеваторов. Это уменьшило экспортные возможности Украины примерно на треть.

Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак, передает Bloomberg.

Как отметили в британском правительстве, таких объемов зерна было бы достаточно для обеспечения продовольственных нужд около 1 млн. человек в течение всего года, отмечает Лондон.

"Британия совершает наблюдательно-разведывательные полеты в Черном море с целью "сдержать Россию от противоправных ударов по гражданским судам, транспортирующим зерно", — говорится в сообщении.

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Также Сунак подчеркнул, что воспользуется "любым случаем" на саммите G20, чтобы донести до главы МИД России Сергея Лаврова, что развязанная Россией война доставляет большие проблемы во всем мире.

Министр обороны Ангел Тилвар осудил новое нападение России на украинский порт на Дунае в непосредственной близости от румынской территории. При этом он добавил, что угрозы Румынии созданы не было.

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