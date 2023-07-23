В Британии отреагировали на зачистки в армии РФ: "Напряжение среди элиты растет"

Ухудшение отношений в Вооруженных силах России резче, чем когда-либо.

Чистки посреди русской армии являются потрясением для военной элиты РФ. Между российским командованием продолжает расти напряжение.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

В разведке отмечают, что ухудшение отношений в Вооруженных силах России резче, чем когда-либо.

"Российские генералы и старшие офицеры были уволены, отстранены или пропали без вести", — говорится в сообщении.

В частности, разведка напомнила об отстранении генерала Ивана Попова и генерал-майора Владимира Селиверстова, подвергших резкой критике министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Отметим, также неизвестна судьба "Генерала Армагедона" Сергея Суровикина. Он исчез в конце июня, после неудачного бунта боевиков ППК "Вагнера".

По данным Минобороны Британии, в России было отстранено 15 офицеров.

Напомним, российские десантники бьют тревогу, в частности они обратились к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу с просьбой защитить генерал-полковника Михаила Теплинского. В противном случае, военные угрожают оставить позиции на фронте.

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