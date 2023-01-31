В Британии пока не планируют поставлять Украине истребители: спикер назвал причину

Один из спикеров британского правительства заявил, что Британия пока не рассматривает поставки Украине истребителей. По его словам, это было бы непрактично.

Об этом пишет Evening Standard.

Спикер отмечает, что Typhoon и F-35 очень сложны и для того, чтобы научиться управлять ими необходимые месяцы.

"Очевидно, что мы будем продолжать оказывать и ускорять нашу военную поддержку Украине и внимательно прислушиваться к их запросам", – сказал он.

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Также спикер отметил, что Британия продолжает обсуждать с союзниками дальнейшую поддержку Украины.

"Мы только что отправили наши танки Challenger и двигаемся вместе с нашими союзниками в этом направлении. Эти танки прибудут довольно скоро", — заявил спикер.

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