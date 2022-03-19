В Британии предупредили, что РФ использует переговоры, чтобы подготовиться к новым "ужасным зверствам" в Украине

В Британии предупредили, что РФ использует переговоры, чтобы подготовиться к новым "ужасным зверствам" в Украине

В МИД Британии раскрыли коварный план оккупантов об Украине.

Министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс заявила, что россияне используют переговоры с Украиной, чтобы иметь возможность перегруппировать свои наступательные войска. Глава МИД Британии считает, что переговоры были "дымовым занавесом" для подготовки новых "ужасных зверств" и военных преступлений.

Об этом британский дипломат сказала в интервью The Times.

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"Если страна серьезно настроена на переговоры, она не будет хаотично бомбить мирных жителей в этот день", – объяснила Лиз Трасс.

Она добавила: "То, что мы видели, это попытка создать пространство для перегруппировки россиян… Мы не видим серьезного вывода российских войск или каких-либо серьезных предложений на столе переговоров".

Трасс отметила, что россияне "врали и будут лгать": "Я боюсь, что переговоры являются еще одной попыткой отвести внимание и создать дымовой занавес".

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