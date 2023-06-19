В Британии придумали схему "добровольной передачи" Украине средств подсанкционных россиян

В Британии по новому законодательству министра иностранных дел Британии Джеймсом Клеверли попавшие под санкции россияне смогут жертвовать замороженные средства на восстановление Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Британии.

По словам Клеверли, правительство Британии вводит новый способ обращения с замороженными российскими активами, которые могут быть пожертвованы на восстановление Украины.

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"Эти новые меры – в дополнение к нашему крупнейшему в истории пакету санкций – показывают, что Великобритания готова и способна расчистить новые пути для того, чтобы российские деньги дошли до украинского народа", – заявил министр финансов Британии Джереми Хант.

В МИД Британии добавили, что находящиеся под санкциями россияне и заявляющие, что поддерживают Украину, теперь также будут иметь возможность совершить правильный поступок – пожертвовать свои замороженные средства на восстановление Украины.

"Не будет никакого принуждения к переводу средств, а также никаких предложений по ослаблению санкций в обмен на пожертвования, пояснили в МИД Британии. При этом речь идет именно о замороженных средствах, которыми подсанкционные россияне все равно не могут пользоваться", — добавили в МИД.

Накануне, вечером среды, 14 июня, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Тимоти Барроу.

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