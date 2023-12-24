В Британии сделали заявление о военной помощи Украине в 2024 году

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что его страна не уменьшит военную помощь Украине в 2024 году, более того, переведет ее на многолетнюю основу.

Об этом он сказал в интервью The Telegraph.

"Да, и я думаю, что потенциально мы могли бы ее даже увеличить. Мы смотрим на то, какие элементы затрат можно было бы перевести на многолетнюю основу", – ответил он на вопрос, ожидает ли он сохранение такого же уровня поддержки в 2024 году.

Великобритания в 2022 и 2023 годах предоставила Украине военную помощь на сумму 2 млрд фунтов стерлингов – более 427 млрд грн.

Кэмерон также добавил, что Британии нужно значительно увеличить производство оружия и военного оборудования.

По его словам, это нужно не только для помощи Украине, но и для собственных интересов Британии "в мире, который стал более опасным".

Напомним, на днях министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон подчеркнул, что Франция и Британия будут поддерживать Украину в ее борьбе против вторжения России.

Читайте также: