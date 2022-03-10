В Британии выставили на торги "космическую" гитару, чтобы собрать деньги на поддержку детей из Украины

В Британии выставили на торги "космическую" гитару, чтобы собрать деньги на поддержку детей из Украины

Appolocaste, по легенде, был создан инженером-механиком НАСА Рэем Дэвенпортом-младшим.

'Космическая' гитара для украинских детей – в Британии выставили на торги уникальный музыкальный инструмент, чтобы собрать деньги на поддержку малышей из Украины.

Как сообщили ТСН в компании Joe Doe Guitars, выручить за гитару удалось 2200 фунтов стерлингов.

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Там отметили, что продажа уникальной гитары показалась им самым быстрым и удобным способом найти средства для украинцев. Модель, ушедшая с молотка, называется Appolocaster, этот инструмент, по легенде, был создан инженером-механиком НАСА Рэем Девенпортом-младшим, который также играл в музыкальной группе.

Гитара украшена деталями, снятыми с ракетных ускорителей Appolo F12. Торги компания провела совместно с ЮНИСЕФ, а аукционный дом, где выставлялась гитара, отказался от комиссии, чтобы каждая копейка была направлена по необходимости.

Передать деньги должны на обеспечение маленьких украинцев водой, едой и убежищем.

Напомним, что в Мариуполе 8 марта в подвале жилого дома обнаружили тела женщины и ребенка. 6-летняя девочка скончалась от обезвоживания.