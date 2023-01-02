В Британии заявили, что может подорвать российскую оборону в Кременной Луганской области

Окончательное взятие под контроль украинскими защитниками ключевой трассы под Кременной в Луганской области могло бы еще больше подорвать российскую оборону города, который имеет важное логистическое значение для РФ.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

В последние пять дней российские и украинские войска, вероятно, ведут бои за контроль над трассой Р66 к северу от городка Кременная в Луганской области, который временно контролируют оккупанты.

Эта трасса является ключевым маршрутом поставки для северного участка российских позиций на Донбассе с Белгородской областью России.

"С октября украинская артиллерия препятствует его использованию, но если бы Украина смогла защитить маршрут, это, вероятно, еще больше подорвало бы российскую оборону Кременной", — говорится в сообщении.

Напомним, 30 декабря спецподразделение Kraken освободило поселок на направлении Сватово-Кременная и показало эксклюзивные кадры штурма позиций россиян.

Военный эксперт Михаил Притула предполагает, что в ближайшее время могут быть освобождены от россиян Донецк, Мелитополь, Кременная и Сватово.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай объясняет, что после увольнения Кременной для украинских военных могут открыться сразу два направления.

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