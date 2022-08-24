В британском Минобороны назвали потери агрессора России в войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, потери агрессора составили более 80 тысяч оккупантов.

Такую цифру озвучил глава британского Минобороны Бен Уоллес. По его словам, в общее количество потерь армии террористки России также вошли ликвидированные, раненые захватчики, а также дезертиры.

Об этом сообщает The Guardian.

"Мы в основном принимаем данные о российских потерях, составляющих, если объединить погибших, раненых, дезертиров, более 80 тысяч человек из их вооруженных сил. Это 80 тысяч за шесть месяцев по сравнению с 15 тысячами, которые они потеряли за десять лет в Афганистане", — подчеркнул министр.

По его словам, по сведениям разведки Британии, продвижение оккупантов на территории Украины в течение недели можно измерять в метрах.

"Я говорил со своими начальниками разведки сегодня утром, перед тем как выступить. Вы знаете, продвижение России можно измерить в метрах в неделю, а не в милях...", — добавил глава Минобороны.

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