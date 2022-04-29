В британской разведке назвали главное стратегическое направление России в войне против Украины

В британской разведке назвали главное стратегическое направление России в войне против Украины

"Битва за Донбасс" остается главным стратегическим направлением России для достижения заявленных целей – обеспечения контроля над Донецкой и Луганской областями.

Об этом сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

В ведомстве отметили, что в этих областях бои были особенно тяжелыми в районе Лисичанска и Северодонецка с попыткой продвижения к югу от Изюма до Славянска. Однако из-за сильного сопротивления Украины российские территориальные завоевания были ограничены и достигнуты со значительными потерями для войск РФ.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine — 29 April 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/Shgw19Ejz0 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 29 апреля 2022

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 65-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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