В британской разведке назвали количество россиян, сбежавшие из РФ в 2022 году

Российская оккупация продолжает сталкиваться с дефицитом рабочей силы.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

В сводке говорится, что за последние три года из-за влияния пандемии COVID-19 и войны в Украине население России сократилось на два миллиона больше, чем ожидалось.

"Россия почти наверняка столкнулась с наибольшей нехваткой рабочей силы за последние десятилетия. Центральный банк России опросил 14 тысяч работодателей и обнаружил, что количество свободных работников находится на самом низком уровне с 1998 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последний год из РФ сбежали еще 1,3 млн граждан, это в основном обеспеченные молодые образованные люди, работающие в прибыльных отраслях.

Также читайте В ВСУ оценили состояние техники армии РФ на поле боя

"Мобилизация, исторически высокая эмиграция, старение и сокращение населения ограничивают предложение рабочей силы. Это, скорее всего, приведет к снижению потенциального роста российской экономики и рискует разжечь инфляцию", – отмечает разведка.

Ранее британская разведка объяснила, почему в России массово упраздняют парады до 9 мая.

Читайте также: