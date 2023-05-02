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В британской разведке назвали причину ряда генеральских увольнений в России

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В британской разведке назвали причину ряда генеральских увольнений в России

Россию всколыхнула волна генеральских увольнений / Фото: Associated Press

Значительная нехватка боеприпасов вызывает внутренние разногласия у российского военного руководства.

В России продолжается серия военных генералов. В конце апреля стало известно об увольнении заместителя министра обороны России генерал-полковника Михаила Мизинцева.

Об этом Министерство обороны Великобритании информирует в Twitter.

В ведомстве подчеркивают, что увольнение Мизинцева может свидетельствовать о проблемах с логистикой, которая продолжает быть одной из основных в России. Значительная нехватка боеприпасов вызывает внутренние разногласия у российского военного руководства.

"Россия по-прежнему уделяет первостепенное внимание мобилизации своей оборонной промышленности, но она по-прежнему не справляется с требованиями военного времени. В то время как российские политические лидеры настаивают на успехе на поле боя, российские специалисты по логистике попали под перекрестный". огонь", — отмечают в Минобороны Британии.

Отметим, что в Генштабе ВС РФ 27 апреля произошли изменения в руководстве органов управления. В частности, такие резкие переставки являются ответом на рост среди российского населения опасений относительно украинского контрнаступления.

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Дата публикации
Просмотры
768
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