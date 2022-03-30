В британской разведке назвали причины отвода некоторых российских подразделений из Киевского направления

Наступление российских оккупантов на украинскую столицу не достигло своей цели.

Заявления Минобороны России о выводе некоторых своих подразделений из Киевского направления могут свидетельствовать о том, что в Кремле признали утрату инициативы в регионе.

Об этом сообщила разведка Великобритании.

Как отмечается в отчете британской разведки, повторяющиеся неудачи россиян и успешные контратаки украинских войск могут свидетельствовать о том, что российское наступление не достигло своей цели – окружить Киев. В то же время, там прогнозируют, что отведенные войска Россия планирует привлечь для своего наступления в зоне ООС.

"Очень возможно, что Россия будет стремиться привлечь боевые силы с севера для своего наступления в Донецкой и Луганской областях на востоке", — прогнозируют британские разведчики.

Последний уровень защиты Intelligence update on situation in Ukraine — 29 March 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/S5n4g27Sxe — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 29 марта 2022

Стоит отметить, что в Генштабе ВСУ заявили, что так называемый "отвод войск", вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет целью ввести в заблуждение военное руководство ВСУ и создать ошибочное представление об отказе оккупантов от окружения Киева.

В то же время пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что это не отвод войск, а перемещение. По его словам, Россия передислоцирует войска для наступления на другие районы Украины. Он добавил, что не нужно "обманывать себя заявлениями России" якобы об отводе войск.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 35-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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