В британской разведке обновили актуальную карту боев: какая ситуация на фронте

Оккупанты не оставляют планов захватить всю Донецкую и Луганскую области.

Вооруженные силы Украины продолжают удерживать оборону Бахмута на востоке нашего государства. Тем временем оккупационные войска пытаются продвинуться в глубь Донбасса.

Об этом Минобороны Британии сообщает в Twitter.

В разведке отмечают, что оккупанты не оставляют планов захватить всю Донецкую и Луганскую области. Эпицентром боев остается Бахмут, где бои продолжаются в городе и окрестностях.

Несмотря на это, россияне пытаются атаковать сразу на нескольких направлениях, в частности, на Бахмутском и Лиманском.

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"На других направлениях продолжаются локальные столкновения, однако ситуация стабильна. Оккупанты также обстреливают мирные населенные пункты вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

Напомним, в Минобороны сообщили, что украинские защитники продолжают держать оборону Бахмута, как следствие это приводит к потере времени у врага.

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