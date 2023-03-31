В британской разведке обновили актуальную карту боев: какая ситуация на фронте

Оккупанты не оставляют планов захватить всю Донецкую и Луганскую области.
Вооруженные силы Украины продолжают удерживать оборону Бахмута на востоке нашего государства. Тем временем оккупационные войска пытаются продвинуться в глубь Донбасса.
Об этом Минобороны Британии сообщает в Twitter.
В разведке отмечают, что оккупанты не оставляют планов захватить всю Донецкую и Луганскую области. Эпицентром боев остается Бахмут, где бои продолжаются в городе и окрестностях.
Несмотря на это, россияне пытаются атаковать сразу на нескольких направлениях, в частности, на Бахмутском и Лиманском.
"На других направлениях продолжаются локальные столкновения, однако ситуация стабильна. Оккупанты также обстреливают мирные населенные пункты вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.
Напомним, в Минобороны сообщили, что украинские защитники продолжают держать оборону Бахмута, как следствие это приводит к потере времени у врага.
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