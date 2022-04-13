В британской разведке объяснили, почему Россия сменила командующего войной в Украине

В британской разведке объяснили, почему Россия сменила командующего войной в Украине

У Дворникова есть предыдущий опыт командования в Сирии.

Назначение в России генерала армии Александра Дворникова командующим войной с Украиной демонстрирует, что решительное сопротивление украинцев и неэффективное довоенное планирование заставили Кремль переоценить свои действия.

Об этом заявили в британской разведке.

Выбор Дворникова, как говорится, является попыткой централизовать командование и управление. Неспособность разрешить и координировать военную деятельность мешала вторжению России и по сей день.

"Сообщения орков недавно подчеркивали прогрессирующее наступление на Донбассе по мере того, как силы орды переориентируются на восток. Выбор Дворникова еще раз демонстрирует, как решительное украинское сопротивление и неэффективное довоенное планирование заставили РФ пересмотреть свои действия", — говорится в сообщении.

В разведке добавили, как и многие высокопоставленные российские генералы, Дворников имеет предварительный опыт командования в Сирии. Кроме того, с 2016 года он командовал Южным военным округом России, граничащим с украинским Донбассом.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine — 13 April 2022



Получили из более чем Великобритания UK's response: https://t.co/72z5bPsjSC



#StandWithUkraine pic.twitter.com/I3B0nmROkx — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 13 апреля 2022

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович уже отреагировал на информацию о назначении нового командующего группировкой россиян на территории Украины.

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