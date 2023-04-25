В британской разведке объяснили сокращение потерь российской армии на 30%

Потери армии окупантов сократились с 776 в марте до 568 в апреле.

Среднесуточный уровень потерь российской армии на войне в Украине сократился на 30% после тяжких потерь в январе-марте.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В сводке говорится, что данные Генштаба свидетельствуют о сокращении ежедневных потерь российских войск с 776 в марте до 568 в апреле.

"Разведка Министерства обороны (Великобритании) не может проверить точную методологию Украины, но общая тенденция, вероятно, верна", — говорится в сообщении.

Кроме того, разведка Британии добавляет, что, учитывая, что попытка зимнего наступления не достигла своей цели, российские силы теперь сосредоточены на подготовке к ожидаемым украинским наступательным операциям.

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Ранее Британская разведка обновила карту боевых действий и показала ход боевых действий на фронте.

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