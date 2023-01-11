В британской разведке объяснили, зачем Россия перекидывает авиацию в Беларусь и возможно ли наступление

Россия перекидывает дополнительные вертолеты и самолеты в Беларусь для проведения совместных с Минском летно-тактических учений.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

В разведке отмечают, что 8 января 2023 года министерство обороны Беларуси объявило о проведении в стране с 16 января по 1 февраля совместных российско-белорусских летно-тактических учений.

По состоянию на 8 января было зафиксировано прибытие 12 вертолетов поддержки Ми-8 и ударных Ми-24 и Ка-52. На авиабазе Мачулищи под Минском также приземлились несколько самолетов с отметками "Z".

"Новое размещение российской авиации в Беларуси, скорее всего, является настоящими учениями, а не подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины. Несмотря на то, что Россия удерживает в Беларуси большое количество сил, они в большинстве своем вовлечены в учения. Вряд ли они станут надежной наступательной силой", — говорится в сообщении.

Угроза повторного наступления со стороны Беларуси

В последние дни в Беларуси фиксируют активное прибытие российских военных и техники. Несколько дней назад в Беларусь прилетело 9 российских вертолетов, разрисованных буквой "Z".

В американском Министерстве обороны не видят признаков того, что Белоруссия планирует вступить в войну агрессорки России против Украины.

В Госпогранслужбе сообщили, что в Беларуси пока не фиксируют перемещение российской техники и личного состава к украинской границе. Однако РФ продолжает опрокидывать свои войска из Беларуси на восток Украины.

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что военные учения в Беларуси, которые начнутся 16 января, носят летно-тактический характер. Относительно вероятности вторжения оккупационных войск со стороны Беларуси сухопутным корридом, Жданов считает, что такое развитие событий очень низкое.

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