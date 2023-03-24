В британской разведке показали актуальную карту боев: какая ситуация на фронте

ВСУ продолжают держать оборону на Востоке. В то же время, Бахмутское направление продолжает оставаться одним из самых ожесточенных участков фронта.

Об этом информирует Минобороны Британии в Twitter.

Отмечается, что российские оккупанты также проводили атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная, а также имеют преимущество в Запорожской области, где оккупанты вынуждены обороняться.

Напомним, в разведке Британии озвучили, с какой целью россияне передислоцировались на территории Беларуси.

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