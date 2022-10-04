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В британской разведке показали актуальную карту войны в Украине: что происходит на фронте

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В британской разведке показали актуальную карту войны в Украине: что происходит на фронте

Фото: Associated Press

В Минобороны Британии показали актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на 4 октября.

Разведка Британии показала карту войны в Украине против российских оккупантов.

Минобороны Британии обнародовал карту в своем Твиттере.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается. На карте ниже показана последняя информация о ситуации в Украине от Министерства обороны США – 04 октября 2022 г", — подписали карту в британской разведке.

Согласно карте, украинские защитники продолжают контрнаступление в Харьковской области (на Изюмском направлении) и в Херсонской области (на Николаевском и Криворожском направлениях).

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины получило информацию о том, что в России активизировалась подготовка новых подразделений "особого назначения", которые будут разгонять антимобилизационные протесты.

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