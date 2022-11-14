В британской разведке проанализировали, как зима повлияет на ход войны в Украине

Погода зимой внесет коррективы как для российских, так и для украинских сил.

Зима сильно повлияет на условия, при которых идет война России против Украины. Дополнительные трудности снизят и так низкий моральный дух русской армии.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

"Изменения светового дня, температуры и погоды создадут испытания для солдат. Любые решения, принимаемые российским Генштабом, будут частично продиктованы наступлением зимы", — говорится в сообщении.

Сокращение светового дня приведет к меньшему количеству наступательных действий и более статическим оборонительным линиям.

Кроме того, средняя температура снизится с 13 градусов в период с сентября по ноябрь до нуля в период с декабря по февраль. "Золотые часы" для спасения тяжело раненого солдата сокращается примерно наполовину, что значительно увеличивает риск контакта с противником.

"Сама погода, вероятно, принесет увеличение количества осадков, скорости ветра и снегопадов. Каждый из них создаст дополнительные проблемы для и без того низкого морального духа российских войск", — сообщает британская разведка.

Боевые действия зимой: прогнозы экспертов

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Годжес считает, что украинские солдаты будут в гораздо лучшем положении во время боевых действий в зимнее время. У ВСУ будут преимущество над врагом.

Британский военный эксперт полковник Глен Грант считает, что Путин будет пытаться выиграть время, поскольку его армия зимой будет самой слабой. Путин будет пытаться выиграть время, надеясь к весне собрать большую военную мощь.

Как пишет издание The New York Times, во время зимней паузы, вызванной погодными условиями, Россия может терроризировать украинцев ракетными атаками на гражданскую инфраструктуру.

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