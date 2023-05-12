В британской разведке рассказали, каким оружием Россия будет пытаться сорвать контрнаступление ВСУ

Армия РФ рассматривает крылатые ракеты как ключевой потенциал для срыва контрнаступления ВСУ.

Об этом говорится в новом отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что в ночь на 8 и 9 мая россияне выпустили по территории Украины из Черноморского флота восемь крылатых ракет SS-N-30a SAGARIS впервые с 9 марта 2023 года.

В разведке говорят, что таким образом Россия, вероятно, приостановила использование этого оружия, потому что хотела восстановить резервные запасы.

"Как использовать это дефицитное и дорогостоящее оружие — одно из многочисленных дилемм, с которыми сталкиваются российские командиры, потому что война в Украине длится гораздо дольше, чем они изначально планировали", — отмечают в Минобороны Британии.

Также в сведении говорится, что страна-агрессорка рассматривает крылатые ракеты еще и как ключевой потенциал для нанесения ударов вглубь Украины, надеясь помешать украинскому контрнаступлению.

Добавим, что украинские войска начали "формировать" операции для контрнаступления, в частности, речь идет об ударах по военным целям противника.

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