В британской разведке рассказали о наступлении и тактике "вагнеровцев" под Бахмутом

Российская военная группировка "Вагнер" продолжает играть важную роль в боевых действиях вокруг города Бахмут в Донецкой области. В последние месяцы она разработала наступательную тактику, в которой использует большое количество плохо обученных осужденных.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Как отмечает британская разведка, отдельным бойцам, скорее всего, выдается смартфон или планшет с коммерческими спутниковыми снимками, где отмечены ось продвижения и цель нападения.

На уровне взвода и выше командиры, скорее всего, остаются в укрытии и отдают приказы по радиосвязи, получая информацию по видео с небольших беспилотных летательных аппаратов.

Отдельные группы и подразделения получают приказ следовать за заранее намеченный маршрут, часто при огневой поддержке, но реже — вместе с бронетехникой.

Оперативникам "Вагнера", отклонившимся от маршрута нападения без разрешения, скорее всего, грозит расстрел.

Эта жестокая тактика направлена на сохранение редких активов "Вагнера" – опытных командиров и бронетехники – за счет более доступных новобранцев, которых организация оценивает как расходный материал", — говорится в сообщении.

Ситуация под Бахмутом: что известно

Украинские и российские источники сообщают о продолжении жестких боев в районе Бахмута, в частности, бои продолжаются на северо-востоке и юге города. По данным Института изучения войны, ВСУ отвергли российских оккупантов с позиций у Бахмута, которые они удерживали в течение длительного времени.

Спикер Восточной группировки войск "Восток" Сергей Череватый рассказал, что кафиры пытаются прорвать оборону украинских защитников в районе Бахмута, чтобы достичь двух целей: оккупанты хотят выйти на оперативное пространство и продолжить наступление на Славянск, Краматорск.

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