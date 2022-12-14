В британской разведке рассказали о противостоянии между разными группами влияния в России

В силовом блоке России снова развернулось жесткое противостояние между разными группами влияния, об этом свидетельствует новая волна критики в адрес руководства армии Российской Федерации.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

6 декабря российский террорист и бывший офицер военной разведки Игорь Гиркин заявил, что провел два месяца в составе батальона террористической группировки "ДНР" на передовой. Он утверждает, что его последний опыт выявил "кризис стратегического планирования" в войне России против Украины.

Кроме того, Гиркин высмеял нынешний акцент российской армии на строительстве крупных позиционных оборонительных сооружений и поставил под сомнение их пользу в современной войне.

"Комментарии Гиркина подчеркивают бурные дебаты по ведению войны, продолжающиеся среди российских силовиков. Слухи, распространявшиеся в социальных сетях в течение последних 48 часов о том, что начальника генштаба РФ генерала Валерия Герасимова могли уволить, невозможно проверить. Однако межфракционная напряженность, вероятно, распространяется на верхушку военной иерархии России", — сообщает разведка.

Напомним, бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин раскритиковал заявление Путина, в котором тот охарактеризовал ход спецоперации как "стабильный", заявив, что только Путин и Минобороны считают войну успешной.

Эксперт Александр Мусиенко отмечает, что критика действий оккупантов усиливается, поэтому кремлевский диктатор Владимир Путин рискует полностью потерять поддержку со стороны бывших промежуточных "лидеров" так называемой "ЛДНР".

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