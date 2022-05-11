В британской разведке рассказали, зачем россияне пытаются укрепить свои позиции на Змеином

В британской разведке рассказали, зачем россияне пытаются укрепить свои позиции на Змеином

На острове Змеиный, где оккупанты РФ неоднократно пытались укрепить свой незащищенный гарнизон, идут бои.

Россия не оставляет попыток укрепления своего слабо защищенного гарнизона на острове Змеиный в Черном море.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании 11 мая.

Украина успешно поразила российские средства ПВО и корабли поставки с помощью беспилотников Bayraktar. Корабли снабжения россиян имеют минимальную защиту в западной части Черного моря – после потери ракетного крейсера "Москва".

"Попытки РФ усилить гарнизон на острове дают Украине больше возможностей для ведения сражения с российскими войсками и уничтожения техники", — говорится в сообщении.

В британской разведке считают, что если РФ укрепит свои позиции на острове с помощью стратегических крылатых ракет, ПВО и береговой обороны, она сможет доминировать в северо-западной части Черного моря.

Напомним, ВСУ показали, как уничтожают вертолет оккупантов на острове Змеиный.

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