В британской разведке указали, сколько украинцев покинули дома из-за вторжения РФ

На сегодняшний день более 6,3 миллиона украинцев остаются беженцами.

В результате полномасштабного вторжения РФ в Украину более четверти украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Об этом Министерство обороны Великобритании информирует в Twitter.

В разведке отмечают, что власти Украины 29 июня сообщили, что с июля 2022 года из зон боевых действий на подконтрольных Украине территориях Донецкой, Харьковской и Херсонской областей эвакуировано 139 тысяч граждан.

Отмечается, что речь идет лишь о части гораздо более широкого кризиса перемещения в Украине. По данным ООН, на сегодняшний день более 6,3 миллиона украинцев остаются беженцами и более 5 миллионов внутренне перемещенными лицами.

"При довоенном населении в 44 миллиона человек четверть украинцев по-прежнему вынуждены покинуть свои дома в результате вторжения России", — отмечают в Минобороны Британии.

Добавим, что по данным опроса, большинство у странских беженцев в Польше, вынужденных покинуть Украину из-за агрессии России, планируют вернуться домой.

На сегодняшний день в Польше трудоустроены 78% украинских беженцев.

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