В британской разведке выяснили, сколько лет нужно на разминирование Украины

На деоккупированных территориях местные жители регулярно попадают на мины.

В Украине почти каждый день сообщают о жертвах среди гражданского населения, связанных с заминированием территорий из-за боевых действий. Больше всего страдают освобожденные от оккупантов территории Херсонской и Харьковской областей

Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании.

Риски жертв среди гражданских растут с наступлением весны и началом сельскохозяйственных работ.

"С начала российского вторжения было зарегистрировано более 750 жертв от мин среди мирного населения. Каждая восьмая из них – ребенок. Чтобы разминировать Украину, скорее всего, понадобится минимум десятилетие", – отметили разведчики.

Напомним, что глава МВД Игорь Клименко заявил, что Украине не хватает тяжелой техники для разминирования территорий.

По данным Sky News, около 40% территории страны загрязнены минами. В Украине есть противопехотные и противотанковые мины, мины – ловушки, кассетные и неразорвавшиеся боеприпасы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине будет создан центр гуманитарного разминирования.

Заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс: о помощи Украине, ощущении опасности и разминирования

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