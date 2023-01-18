В Броварах во время падения вертолета в саду были дети и сотрудники заведения — глава ОВА

На месте падения в Броварах работают скорые, полиция и пожарные.

В Броварах Киевской области рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

В результате падения вертолета пострадали люди. Сколько же, Кулеба не уточняет.

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По его словам, сейчас всех эвакуировали из заведения. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные.

"Киевская область. В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные", — говорится. в сообщении.

Напомним, утром 18 января в Броварах Киевской области раздался взрыв.

В полиции Киевской области рассказали, что в результате падения летательного аппарата погибли 5 человек. Среди детей пострадавших, к счастью, нет.

Информацию о падении летательного аппарата подтвердили в Офисе президента.

В Сети опубликовали первые фото с места падения летательного аппарата.

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