В Броварах во время падения вертолета в саду были дети и сотрудники заведения — глава ОВА

На месте падения в Броварах работают скорые, полиция и пожарные.
В Броварах Киевской области рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
В результате падения вертолета пострадали люди. Сколько же, Кулеба не уточняет.
По его словам, сейчас всех эвакуировали из заведения. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные.
"Киевская область. В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные", — говорится. в сообщении.
Напомним, утром 18 января в Броварах Киевской области раздался взрыв.
В полиции Киевской области рассказали, что в результате падения летательного аппарата погибли 5 человек. Среди детей пострадавших, к счастью, нет.
Информацию о падении летательного аппарата подтвердили в Офисе президента.
В Сети опубликовали первые фото с места падения летательного аппарата.
Читайте также: