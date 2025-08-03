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В Брянщине FPV-дроны ударили по мосту, который заменяли россияне: эффектные кадры
Украинские бойцы разрушили мост в Брянской области.
В Брянской области РФ взлетел на воздух мост, заминированный россиянами. Его подорвали с помощью FPV-дронов.
Кадры публикуют телеграммы-каналы.
Что известно об ударе
Операторы 1-й отдельной бригады территориальной обороны с помощью FPV-дрона взорвали мост через реку Цата в Брянской области. Подрыв моста произошел после того, как русские войска совершили его минирование. Это обнаружили украинские воины, которые воспользовались ситуацией и разрушили мост.
Напомним, в ночь на 3 августа 2025 года в России произошло несколько пожаров на территории нефтеперерабатывающих предприятий после вероятных атак беспилотников. Громко было в Кстове, Сочи и Адлере.
По данным российских СМИ, в Кстове Нижегородской области загорелся один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. Огонь разразился после громких взрывов, которые слышали местные жители.
В районе Адлера (Краснодарский край) сообщают о возгорании на территории местного НПЗ после атаки неизвестных дронов. Местные паблики публикуют фото и видео с пламенем и клубами дыма
Также в Сочи очевидцы слышали взрывы в районе нефтеперерабатывающего предприятия, после чего появились сообщения о пожаре. Официальной информации от местных властей пока нет