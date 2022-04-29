В Брянской и Курской областях россияне разместили подразделения для восстановления боеспособности – Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на фронтах в течение 65-х суток полномасштабной войны России против Украины.

Так, на Северском направлении враг пытается не допустить перемещения резервов ВСУ из Северского направления в Восточную операционную зону путем удержания соответствующего комплекта войск.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ вечером 29 апреля.

"В приграничных с Украиной районах Брянской и Курской областей враг разместил часть подразделений, выведенных для восстановления боеспособности", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе не исключают осуществления россиянами демонстрационных действий и провокаций в близлежащих к государственной границе Украины районах. В частности, есть возможность обстрелов подразделений Сил обороны и инфраструктуры в приграничных районах.

Напомним, в Генштабе рассказали о ситуации в Харьковской области. В частности, известно, что оккупанты возводят понтонные переправы.

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