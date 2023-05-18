В Брянской области погиб летчик Су-34, который нещадно бомбил Харьковщину: подробности и фото

Число ликвидированных пилотов, по данным СМИ, возросло до 11 человек.

Во время массового падения авиации в Брянской области РФ погиб 31-летний летчик Су-34 Михаил Чупраков, с самого начала полномасштабной войны беспощадно бомбивший Харьковщину.

Об этом пишет российское издание "Агентство".

Известно, что Чупраков погиб 13 мая в Брянской области в результате падения самолета Су-34. О службе Чупракова в армии информации в слитых базах нет.

Однако на сайте Russian-torturers.com, который собирает данные о российских оккупантах, участвующих в войне против Украины, говорится, что Чупраков "принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину", в частности, как летчик на Су-34 наносил удары по гражданским объектам на территории Харьковской области.

В некрологе Чупракова также говорится, что в целом погибло во время катастрофы Су-34, Су-35 и двух Ми-8 одиннадцать человек.

Напомним, в субботу, 13 мая, на территории Брянской области РФ упали два вертолета Ми-8 и самолеты Су-34 и Су-35, в результате аварий погибли 9 российских летчиков. Официально Россия не назвала причины массовых катастроф боевой авиационной.

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