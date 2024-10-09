В Брянской области разразился арсенал, где хранили вооружение из Северной Кореи и Ирана

В ночь на 9 октября подразделения Сил обороны Украины атаковали 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления российского Минобороны в Брянской области. На территории объекта, близ Карачево, произошли мощные взрывы.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"По имеющейся информации на территории склада хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению. В том числе и поступившие из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть из них размещалась под открытым небом", — говорится в сообщении.

После "хлопка" местные власти перекрыли дороги в районе арсенала. Пока результаты боевой работы уточняются, добавили в Генштабе.

В свою очередь Силы беспилотных систем сообщили, что 67-й арсенал ГРАУ используется для хранения и модернизации артиллерийского и ракетного вооружения. В частности, иранское происхождение.

Подобных объектов немного – ориентировочно до двух десятков на всю территорию РФ. В каждом из них хранятся десятки тысяч тонн боеприпасов.

Как сообщалось, ночью 9 октября в Брянской области атакован арсенал Минобороны РФ. На складе вблизи города Карачев хранились боеприпасы, в том числе КНДР, а также КАБы.

Взрывы в Брянской области РФ! Детонируют склады боеприпасов!

Читайте также: