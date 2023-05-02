В Брянской области снова взорвали железную дорогу (фото)

В Брянской области неизвестные снова взорвали железнодорожное полотно.

Об этом сообщают российские паблики.

В результате взрыва опрокинулись вагоны грузового поезда. На место едут экстренные службы.

По информации пропагандистского телеграмм-канала " Baza " сразу три взрыва прогремели недалеко от станции Снежетская в момент прохождения грузового поезда, следующего из Брянска на Карачев. В результате взрыва перевернулись 8 вагонов. Всего в поезде было 70 вагонов.

По обновленным данным, произошел сход локомотива и 20 вагонов грузового поезда.

"Пострадавших нет. В результате происшествия с рельс сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава", — написал брянский губернатор Александр Богомаз.

Между тем местные телеграммы каналы публикуют первые фото на железной дороге после "бавовны".

Первое фото "хлопка" на железной дороге в Брянской фото / Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, 1 мая в Брянской области неизвестные взорвали железнодорожный путь. В результате подрыва грузовой железнодорожный поезд, перевозивший нефтепродукты и пиломатериалы, сошел с рельсов. После того как он перевернулся, возник пожар.

Позже стало известно, что локомотив, взорванный в Брянской области РФ, принадлежит Беларуси.