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В Брянской области сообщили о попытке незаконного пересечения границы со стороны Украины

В Брянской области сообщили о попытке незаконного пересечения границы со стороны Украины

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
486
Время на прочтение
1 мин
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В Брянской области сообщили о попытке незаконного пересечения границы со стороны Украины

Фото: из соцсетей

Губернатор Брянщины отметил, что нарушитель якобы подорвался на заминированной защитной линии, созданной российскими военнослужащими.

Попытка незаконного пересечения границы предпринята в Брянской области РФ.

Об этом в понедельник сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"В районе села Запесочье Погарского района со стороны Украины была предпринята попытка незаконного пересечения государственной границы. Нарушитель взорвался на заминированной защитной линии, созданной военнослужащими ВС РФ", — написал он.

Богомаз добавил, что заминированная защитная линия сооружена для "предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов".

Напомним, в результате удара дрона-камикадзе в Брянской области РФ была уничтожена автономная башня наблюдения "Гренадер". Этот военный объект позволял осматривать часть приграничной территории Украины.

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Дата публикации
Просмотры
486
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