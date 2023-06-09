В Брянской области вооруженный солдат-срочник скрылся из воинской части

Полиция разыскивает 20-летний срочник.
В России в Брянской области вооруженный автоматом солдат-срочник скрылся из воинской части. В регионе уже объявили план "Перехват".
Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Известно, что сейчас полиция разыскивает 20-летнего срочника, призванного из села Леньки Алтайского края.
.По неустановленной пока причине боец дезертировал из части. С собой у него автомат Калашникова и 120 патронов к нему", — добавляет издание.
Ранее стало известно, что россиянин Игорь Санджиев был мобилизован на войну с Украиной осенью. Когда ему не удалось перевестись на альтернативную службу, он решил скрыться из воинской части.
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