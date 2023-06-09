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В Брянской области вооруженный солдат-срочник скрылся из воинской части

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
786
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В Брянской области вооруженный солдат-срочник скрылся из воинской части

В России вооруженный автоматом солдат-срочник бежал из воинской части / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Полиция разыскивает 20-летний срочник.

В России в Брянской области вооруженный автоматом солдат-срочник скрылся из воинской части. В регионе уже объявили план "Перехват".

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Известно, что сейчас полиция разыскивает 20-летнего срочника, призванного из села Леньки Алтайского края.

.По неустановленной пока причине боец дезертировал из части. С собой у него автомат Калашникова и 120 патронов к нему", — добавляет издание.

Ранее стало известно, что россиянин Игорь Санджиев был мобилизован на войну с Украиной осенью. Когда ему не удалось перевестись на альтернативную службу, он решил скрыться из воинской части.

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Дата публикации
Просмотры
786
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