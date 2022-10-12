В Брюсселе началось заседание в формате "Рамштайн": партнеры обещают усилить украинскую ПВО

Основной вопрос, который будет рассматриваться — усиление украинской ПВО.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Брюсселе в среду, 12 октября, началось заседание в формате "Рамштайн".

Об этом он написал в Twitter.

"Наша работа начинается в рамках Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-6 и НАТО. Также запланированы важные двусторонние встречи. Пункт №1 сегодняшней повестки дня – усиление украинской противовоздушной обороны. Оптимизм. Оставайтесь на связи!", — написал Резников.

Руководитель Пентагона Ллойд Остин открыл заседание своим вступительным словом. Он отметил, что ракетные обстрелы Украины лишь усилили решимость украинского народа противостоять российским оккупантам и объединили страны-партнеры Украины. Глава Пентагона отметил, что несмотря на ракетные удары, ВСУ продолжают освобождать Украину.

"Они освободили сотни населенных пунктов от российской оккупации и возобновили контроль на тысячах километрах своей земли. Эти победы принадлежат украинским солдатам. Однако помощь и тренировка от стран Контактной группы сыграла жизненно важную роль", — сказал Ллойд Остин.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III деливеры ограничать ремарки при встрече с Украиной Defense Contact Group в Брюсселе. https://t.co/uXRs4Zuq6N — Department of Defense (@DeptofDefense) Октябрь 12, 2022

Заседание в формате "Рамштайн": что известно

США еще в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины инициировали работу контактной группы по обороне Украины в Германии на авиабазе "Рамштайн". Уже прошли пять таких заседаний, на которых партнеры согласовывают предоставление военной помощи Украине.

12 октября снова началось заседание в формате "Рамштайн". В заседании примут участие главы оборонных ведомств и военачальники из почти 50 стран по всему миру.

Посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко сообщала, что на "Рамштайне" могут обсудить и заявку Украины на членство в Альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что сегодня участники заседания обсудят предоставление Украине современных систем ПВО.

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