В Бучанском и Броварском районах продолжаются работы по разминированию: ситуация в Киевской области 8 апреля

В Бучанском и Броварском районах продолжаются работы по разминированию: ситуация в Киевской области 8 апреля

В районах проводятся работы по восстановлению газо- и электроснабжения.

В громадах Киевской области, которые находились под российской оккупацией, проводятся работы по разминированию и зачистке.

Об этом 8 апреля сообщил глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк в Telegram.

Оперативные данные по ситуации на Киевщине по районам:

Обуховский, Бориспольский, Белоцерковский, Фастовский районы

Ситуация на этих территориях спокойная и контролируемая. Продолжается посевная. Объекты критической инфраструктуры работают в обычном режиме.

Бучанский и Броварской районы

На оккупированных территориях населенных пунктов продолжаются работы по разминированию и зачистке. Аварийные бригады работают над восстановлением водо-, электро- и газоснабжения. Правоохранители фиксируют преступления, причиненные оккупантами в отношении мирного населения.

Вышгородский район

Вышгородская, Петровская и Пирновская громады – без изменений, населению предоставляется необходимая помощь. В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах отсутствует связь и электроснабжение. Предпринимаются меры по нормализации ситуации и восстановлению инфраструктуры на этих территориях. Славутич еще нуждается в продуктах питания и медикаментах.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса – полномасштабной войне против Украины. Сразу после обращения Путина во всех крупных городах Украины раздались взрывы. Россия начала полномасштабную войну против Украины.

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