В Бучанском и Броварском районах продолжаются работы по разминированию: ситуация в Киевской области 8 апреля

В районах проводятся работы по восстановлению газо- и электроснабжения.
В громадах Киевской области, которые находились под российской оккупацией, проводятся работы по разминированию и зачистке.
Об этом 8 апреля сообщил глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк в Telegram.
Оперативные данные по ситуации на Киевщине по районам:
Обуховский, Бориспольский, Белоцерковский, Фастовский районы
Ситуация на этих территориях спокойная и контролируемая. Продолжается посевная. Объекты критической инфраструктуры работают в обычном режиме.
Бучанский и Броварской районы
На оккупированных территориях населенных пунктов продолжаются работы по разминированию и зачистке. Аварийные бригады работают над восстановлением водо-, электро- и газоснабжения. Правоохранители фиксируют преступления, причиненные оккупантами в отношении мирного населения.
Вышгородский район
Вышгородская, Петровская и Пирновская громады – без изменений, населению предоставляется необходимая помощь. В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах отсутствует связь и электроснабжение. Предпринимаются меры по нормализации ситуации и восстановлению инфраструктуры на этих территориях. Славутич еще нуждается в продуктах питания и медикаментах.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса – полномасштабной войне против Украины. Сразу после обращения Путина во всех крупных городах Украины раздались взрывы. Россия начала полномасштабную войну против Украины.
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