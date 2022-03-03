Пожар в Бучанском районе / ГСЧС Украины в Telegram

В Бучанском районе снаряд попал в складские помещения: вспыхнул масштабный пожар

Потерпевших и жертв нет.

В селе Чайки Бучанского района снаряд попал в складские помещения по изготовлению и хранению монтажной пены.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Из-за попадания снаряда вспыхнул масштабный пожар. Сообщается, что пока жертв и пострадавших нет.

"В селе Чайки в результате попадания снаряда в складское помещение по изготовлению и хранению монтажной пены произошло возгорание склада на площади 10 тыс. м кв. и 8-ми этажного административного здания", — говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара задействованы восемь единиц техники и 38 человек личного состава.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – около 9000 человек,

танков ‒ 217 ед,

боевых бронированных машин – 900 ед,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО — 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники — 374,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

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