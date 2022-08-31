В Буче американские благотворители помогли восстановить поврежденные школы, в них уже звучат первые звонки

Под Киевом почти не осталось неповрежденных школ и садиков, так что дети в этом году смогли сесть за парты, и не в онлайне, а в школе, рядом со своими друзьями, над их восстановлением общине пришлось много поработать.

Месяц плена и непрерывных боев за город не обошли и образовательные учреждения. К счастью, на помощь с ремонтом отозвался американский благотворительный фонд. На открытие после реконструконструкции пригласили и съемочную группу ТСН.

10 тысяч бучанских школьников имели возможность вернуться к учебе – кто офлайн, а кто онлайн, все 15 школ города, пострадавших от артиллерийских и минных обстрелов, нужно было реконструировать. На помощь пришли американские благотворители.

«Когда мы впервые встретились с мэром, то спросили, какие проекты нуждаются в первой помощи. Мы действуем по принципу – надо отремонтировать то, что можно отремонтировать быстро, чтобы как можно больше детей могли прийти в школу в ближайшее время», – говорит основатель благотворительного фонда Майкл Каппони.

Также читайте Газовый шантаж Европы: Путин добивается бунтов и снижения поддержки для Украины

Одним из главным ныне критерием, чтобы вернуть детей в оффлайн обучение, является наличие в школе укрытия. В одной из школ его пока еще оборудуют. «Приступая к восстановительным работам, не только кровли, окна и отопительная система, а подвальные помещения как укрытие. В каждом заведении, где технически возможно обустроить, продолжаются работы по восстановлению и обустройству», — говорит городской голова Буча Анатолий Федорук

Тем временем во дворе дети уже готовятся к будущей линейке. А пока в одной школе еще репетиция, в селе Блиставица уже раздается первый звонок. Праздник в школе по соображениям безопасности сегодня только для самых старших и младших.

Эту школу, как и большинство в регионе, тоже не обошли российские снаряды – полностью обновить пришлось окна, крышу и систему отопления.

В общей сложности на восстановление инфраструктуры в Буче уже привлекли 3 млн долларов, впрочем на учебных заведениях не планируют останавливаться. В проекте также восстановление и многоквартирные дома общины.

Читайте также:

Украинских школьников ждет обновленная программа обучения: о чем и как теперь будут учить в школе

В разрушенном оккупантами селе на Житомирщине жители до сих пор ждут хотя бы какую-то помощь в восстановлении

Война в соцсетях: как работают ботофермы на миллион аккаунтов и какое влияние оказывают