В Буче и Ирпене десятки жителей погибли от флешетов, которые оккупанты сбрасывали с самолетов

В Буче и Ирпене десятки жителей погибли от флешетов, которые оккупанты сбрасывали с самолетов

У погибших жителей Бучи и Ирпеня, найденных в братских могилах, судебные медики обнаружили флешеты – заостренные стальные снаряды, похожие на дротики дартс.

Как пишет британское издание, речь идет о десятках мирных жителей, погибших во время российской оккупации украинского города. Флешеты оккупанты сбрасывали на города с самолетов, несмотря на то, что эти снаряды являются нарушением гуманитарного права.

Об этом сообщает The Guardian.

Это подтвердили независимые эксперты по оружию, просмотревшие фотографии. Издание отмечает, что флешеты стали использовать еще во время Первой мировой войны против пехоты. Хотя эти снаряды не запрещены международным правом, использование неуправляемого оружия в густонаселенных городах нарушение гуманитарного права.

По словам многочисленных свидетелей в Буче, российская артиллерия выпустила флешетные снаряды за несколько дней до того, как силы вышли из населенного пункта – в конце марта.

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