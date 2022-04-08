В Буче идентифицировали 163 погибших: цинично убиты, зверски замучены россиянами

Поиски погибших продолжаются.

В освобожденной Буче удалось установить личности 163 местных жителей, которых убили российские оккупанты.

Об этом сообщил мэр города Анатолий Федорук, пишет "Голос Америки".

Известны их фамилии, имена, отчества, где они проживали, кто они были – отцом, сыном, или женой, в той или иной семье. Эта информация пока не разглашается.

"Это граждане нашего города, которые были цинично убиты, зверски замучены россиянами", — сказал глава Бучи.

По его словам, на данный момент обнаружено около 320 тел убитых российскими оккупантами местных жителей. Поиски продолжаются.

Напомним, город Бородянка на Киевщине, пожалуй, больше всего пострадал из-за обстрелов российских оккупантов. Там не уцелел ни один дом, под завалами могут быть тысячи погибших.

Как выглядят после российского нападения города Ирпень и Буча

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