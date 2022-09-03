В Буче похоронили 13 погибших во время оккупации, тела которых никто не забрал

На кладбище в Буче Киевской области произошло захоронение украинцев, убитых российскими захватчиками во время оккупации города в феврале-марте.

Часть тел до сих пор не идентифицирована.

Заместитель городского головы Бучи Михайлина Скорик-Шкаровская рассказала подробности захоронения, пишет "Суспільне".

"Сегодня мы заканчиваем погребение незабранных тел. Почему я говорю "незабранные", потому что некоторые тела идентифицированы, но родственники не обратились и их не забрали. В этом секторе таких будет 76 могил. Это люди, которые умерли во время оккупации Бучи, а также были застрелены на территории района", — рассказала Скорик-Шкаровская.

По ее словам, 2 сентября, во время последнего массового захоронения, прощались с 13 телами. Среди них были обгоревшие и получившие огнестрельные сквозные пулевые ранения туловища.

В общей сложности, по данным городского совета, в Бучанском районе из-за действий захватчиков погибли около 1100 человек, из них 419 — из общины города. Цифры неточные, ведь тела до сих пор эксгумируют.

Ранее стало известно, что в Киевской области в селе Здвижовка (Бучанский район) нашли тело еще одного гражданского, замученного российской армией.

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