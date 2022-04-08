В Буче пятеро оккупантов изнасиловали 14-летнюю девочку: она сейчас беременна

В Буче пятеро оккупантов изнасиловали 14-летнюю девочку: она сейчас беременна

Уровень жестокости армии террористов и палачей РФ не знает предела.

В Буче под Киевом пятеро оккупантов изнасиловали 14-летнюю девочку. Девочка сейчас беременна.

Об этом сообщила Уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

Также читайте Устроили геноцид в Киевской области: разведка обнародовала список военных управления росгвардии по Хабаровскому краю

"Уровень жестокости армии террористов и палачей РФ не знает границ – изнасилованные дети… Девочка, 14 лет, изнасилованная пятью мужчинами-оккупантами. Сейчас беременна. Буча… Нет такого места ни на земле, ни в аду, где рашистские преступники смогут скрыться от расплаты", — написала она.

Денисова подчеркнула, что изнасилования строго запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Омбудсман обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и в экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с требованием учесть эти факты военных преступлений РФ в Украине.

"Рашистские оккупанты должны понести самую суровую ответственность", — подчеркнула она.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после того, что российские оккупанты совершили в Буче, у Запада больше не должно быть колебаний по введению жестких санкций против РФ.

Читайте также: