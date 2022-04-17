В Буче россияне расстреляли мужчину из-за, вероятно, его фамилии — Bild

Жителя Киевщины звали Илья Навальный.

В Буче 12 марта российские военные расстреляли мужчину из-за, вероятно, его фамилии, передает издание Bild.

У тела украинца лежал его открытый паспорт. Мужчину звали Илья Навальный.

В паспорте было указано и место рождения Ильи – село Залесье Чернобыльского района. Там родился отец и жили бабушка и дедушка русского оппозиционера Алексея Навального.

В Буче, Гостомеле, Ирпене, Бородянке и других населенных пунктах, находившихся под оккупацией россиян, продолжается расследование массового применения пыток, сексуального насилия, убийств мирных жителей.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 53-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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