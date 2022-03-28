В Будапеште на берегу Дуная выложили 300 пар обуви: почтили память погибших в драмтеатре в Мариуполе

В Будапеште на берегу Дуная выложили 300 пар обуви: почтили память погибших в драмтеатре в Мариуполе

Дмитрий Кулеба также призвал партнеров конкретными делами доказать "никогда снова".

В Будапеште на берегу Дуная выложили 300 пар ношеной обуви в память о меньшей мере 300 погибших от авиаудара россиян по Драматическому театру в Мариуполе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

"Сегодня в Будапеште состоялась акция памяти погибших в Мариуполе, где Россия устроила варварство, которого Европа не знала со времен Второй мировой войны. Акция в Будапеште состоялась возле мемориала «Обувь на берегу Дуная», который чтит память безжалостно уничтоженных нацистами. Перед убийством последние вынуждали людей снимать обувь", — написал он.

Рядом с бронзовой скульптурой выставили 300 пар ношеной обуви. В память о по меньшей мере 300 женщинах, детях и стариках, которых убили россияне авиабомбой, сброшенной на убежище в Драматическом Театре в центре Мариуполя.

Напомним, 16 марта российская армия сбросила бомбу в центре Мариуполя и уничтожила драматический театр, в котором от войны скрывались сотни людей.