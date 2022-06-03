В будущем в мире появится новая архитектура безопасности — Подоляк

Украина "похоронила" очень много старых форматов безопасности, в частности, ООН.

В будущем в мире появится новая архитектура безопасности.

Об этом во время единого телемарафона заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, Украина изменила подход к глобальной политике и общению между странами.

"Нас ждет новая архитектура глобальной политики. Все консервативные нарративы, что нужно общаться с такими странами, как Россия, наравне. Заводить их за стол G20 или G8 и таким образом снимать радикализацию — все это не будет работать. Форматы, когда мы просто собрались о чем-нибудь поговорить, но не принимаем решений и маскируем это дискуссией — работать не будут", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Он также добавил, что уже прорабатываются новые формы и форматы, когда ты о чем-то говоришь прямо, а не пытаешься замаскировать.

"ООН в нынешнем виде не является эффективным институтом глобальной безопасности", — подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, что в Харькове в результате вражеских обстрелов разрушены админздание и склад пиломатериалов.

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