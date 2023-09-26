В Бухаресте отреагировали на атаку РФ по украинской инфраструктуре вблизи границы с Румынией

На атаки также жалуются жители приграничных к Украине территорий.

В Министерстве обороны Румынии осудили атаки оккупационных войск на украинскую инфраструктуру, расположенную по соседству со страной.

Об этом пишет Радио Свобода.

Румынская служба Радио Свобода подтвердила со ссылкой на власти, что пограничный пункт в районе румынского городка Исакча с населением около 4500 человек закрыт из-за совершенной российской атаки по территории на украинском пограничном.

"Министерство в режиме реального времени отслеживало ситуацию в воздухе в районе государственной границы во время атак России минувшей ночью на некоторые объекты и элементы украинской гражданской инфраструктуры. Мы решительно осуждаем эти неоправданные и незаконные нападения", – сообщило ведомство в твиттере.

Как сообщила румынская сторона, движение на выезд перенаправлено на пункт пропуска в районе города Галац.

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"Пограничники ППР "Исакча" усиленно обслуживают транспортные средства на пункте въезда. Два парома, которые обеспечивают переправу с одного берега Дуная на другой, стоят на якоре с румынской стороны", — отметили в береговой охране.

На атаки также жалуются жители приграничных к Украине территорий. По их словам, они не были минувшей ночью уведомлены о потенциальной опасности из-за системы RO-ALERT. По сообщениям, на линию 112 поступило пять звонков, некоторые из жителей из района Исакчи, о звуках взрывов.

В ведомстве заверяют, что подробно следят за ситуацией за воздушным пространством в районе границы с Украиной.

Напомним, российские войска устроили в ночь на 26 сентября разветвленную атаку дронами-камикадзе Shahed 131/136 по Украине, направленную на разные направления, однако она была сконцентрирована на южных регионах.

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