В Бундестаге обратились к Шольцу по поводу танков для ВСУ: "Мяч находится на стороне Берлина"

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман обратилась к канцлеру Олафу Шольцу о военной помощи Украине. Она просит последовать примеру Франции, которая передаст ВСУ легкие танки.

Сообщение немецкой политике появилось в ее Twitter.

"И снова другие страны-партнеры лидируют. Теперь мы наконец-то можем начать действовать в духе франко-германской дружбы, не правда ли, федеральный канцлер? Теперь мяч находится на стороне Берлина. Нам остается только забить его", — написала Штрак-Циммерман. .

К слову, президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с французским коллегой Эцммануэлем Макроном. Французский лидер пообещал предоставить ВСУ легкие танки AMX-10 RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion.

Позиция Берлина по передаче Украине танков

Немецкое правительство 7 декабря приняло перечень военной помощи Украине. Берлин передал Киеву 24 единицы самоходных установок, но без танков Leopard и Marder. По словам Олафа Шольца, его страна не будет в одностороннем порядке передавать Украину эти танки западного образца.

Член Социал-демократической партии Германии Михаэль Мюллер отметил, что отправка танков Leopard должна производиться в координации с другими партнерами по НАТО.

За это на канцлера посыпалась критика и призывы увеличить помощь ВСУ по борьбе с агрессором. Так, депутат Бундестага Маркус Фабер призывает предоставить ВСУ "танкетки" Weasel. Они вооружены 20-мм пушкой или противотанковым оружием. Такую технику имеет вооружение Бундесвер.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал дискуссию о возможности передачи Украине танков Leopard. Он призвал Шольца не ждать, "когда немцы будут воевали под Берлином и под Штудгартом с россиянами".

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